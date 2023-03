Kim out contro l’Eintracht? Indizio sulle sue condizioni, cosa trapela (Di lunedì 13 marzo 2023) Nella serata di domani, il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Una sfida che può regalare al club azzurro il raggiungimento dei quarti, traguardo mai raggiunto prima d’ora nella storia dei partenopei. La squadra di Luciano Spalletti è forte del doppio vantaggio messo a segno nella gara d’andata, anche se la qualificazione va ancora del tutto guadagnata. l’Eintracht resta una squadra da tenere d’occhio, nonostante l’assenza di un calciatore importante come Kolo Muani, espulso nella sfida precedente. cosa è successo ieri a Castel Volturno Nella giornata di ieri, la SSC Napoli ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda le condizioni dell’ex Fenerbahce, che si è allenato regolarmente nella sessione di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 marzo 2023) Nella serata di domani, il Napoli affronteràFrancoforte nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Una sfida che può regalare al club azzurro il raggiungimento dei quarti, traguardo mai raggiunto prima d’ora nella storia dei partenopei. La squadra di Luciano Spalletti è forte del doppio vantaggio messo a segno nella gara d’andata, anche se la qualificazione va ancora del tutto guadagnata.resta una squadra da tenere d’occhio, nonostante l’assenza di un calciatore importante come Kolo Muani, espulso nella sfida precedente.è successo ieri a Castel Volturno Nella giornata di ieri, la SSC Napoli ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda ledell’ex Fenerbahce, che si è allenato regolarmente nella sessione di ...

