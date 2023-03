Kim | convocato dalla Corea del Sud | arriva l’ufficialità

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il campionato di Serie A si fermerà il prossimo weekend per lasciare spazio alle Nazionali pronte a tornare in campo per disputare i rispettivi impegni. I calciatori del Napoli, dunque, sono pronti per tornare a “casa” e mettersi al servizio delle rispettive squadre. Kim indel Sud: è ufficiale Da qualche ora èta L'articolo