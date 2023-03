Ke Huy Quan, l’ex Shorty di Indiana Jones premiato come miglior attore non protagonista agli Oscar 2023 (Di lunedì 13 marzo 2023) Era il giovanissimo Shorty nel capitolo di Indiana Jones e il tempio maledetto. Domenica notte Ke Huy Quan ha vinto l’Oscar come attore non protagonista del film Everything everywhere all at once che ha conquistato sette statuette. Un ritorno di lusso a distanza di molti anni a Hollywood. L’attore nato in Vietnam è stato stato premiato per il suo ruolo nel film in cui interpreta tre diverse incarnazioni del suo personaggio. L’attore, dopo il successo del film con Harrison Ford e diretto da Steven Spielberg – era entrato nel cast del film I Goonies nel ruolo di Data nel film I Goonies. “Mamma ho appena vinto un Oscar”, ha esordito ricevendo il premio. Poi ha parlato della sua storia: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Era il giovanissimonel capitolo die il tempio maledetto. Domenica notte Ke Huyha vinto l’nondel film Everything everywhere all at once che ha conquistato sette statuette. Un ritorno di lusso a distanza di molti anni a Hollywood. L’nato in Vietnam è stato statoper il suo ruolo nel film in cui interpreta tre diverse incarnazioni del suo personaggio. L’, dopo il successo del film con Harrison Ford e diretto da Steven Spielberg – era entrato nel cast del film I Goonies nel ruolo di Data nel film I Goonies. “Mamma ho appena vinto un”, ha esordito ricevendo il premio. Poi ha parlato della sua storia: ...

