(Di lunedì 13 marzo 2023) Fin dal suo debutto nel 1997,è diventato rapidamente il beniamino dei fan e ha avuto una carriera di successo. Ha vinto numerosi titoli, tra cui il WWE Championship, il World Heavyweight Championship e l’Intercontinental Championship. È noto anche per la sua presenza intimidatoria e per la sua entrata in scena unica, che include effetti pirotecnici e una theme song drammatica. Una delle parti più paurose della suaera la sua. Tuttavia, dopo aver perso contro Triple H nella puntata di Raw del 23 giugno 2003, la Big Red Machine fu costretta a srsi. Sebbene abbia indossato di nuovo ladiversi anni dopo, il fratello di Undertaker nella sua storyline è rimasto per lo più senza nella sua carriera. Durante una recente intervista con PWMania, la leggenda ha parlato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Kane: 'Ero entusiasta di togliermi la maschera, ormai la mia gimmick era stantia' - Henri_Katuci : Forse su @ocwsport non mi sono spiegato molto bene, ero allo stadio a vedere #TottenhamMilan e era la 2 volta che v… - nicomar2610 : RT @la_rossonera: ??????Maignan, ha parlato a Prime Video dopo la partita contro il Tottenham: “Quella su Kane stata una parata molto importa… - la_rossonera : ??????Maignan, ha parlato a Prime Video dopo la partita contro il Tottenham: “Quella su Kane stata una parata molto i… - zazoomblog : Tottenham-Milan Maignan: “Parata su Kane? Ero troppo concentrato” - #Tottenham-Milan #Maignan: #“Parata… -

... palla in mezzo di Son da calcio piazzato, Harrysvetta in un'area più ingolfata dell'...molto concentrato, sapevo che in quel momento la palla poteva arrivare quindimolto concentrato per ...a letto malato, e forse e` questo il motivo per cui la canzone e` finita col diventare 'Don't ... Basandoci su quanto George disse a Larrynel 1965 ("Se ho in mente una canzone, la registro. La ...Il telefono squilla a vuoto. Una, due, tre volte. Poi richiama lui: "Scusami, ma il momento del tè è sacro. E poidavanti alla tv". A guardare partite. "Non alleno più dal 2017, ma non sono sparito. Studio, mi aggiorno, mi diverto". Harry Redknapp, 75 anni, risponde da Bournemouth. Dopo una vita in panchina ...

Tottenham-Milan 0-0, le pagelle: Conte e Kane ci provano, ma i ... numero-diez.com

La notizia di un film di Kane Pixels sulle Backrooms chiama in causa una serie di personaggi, estetiche e suggestioni che evadono dalla internet culture per arrivare (forse) a tutti.Contro il Nottingham Forest finisce 3-1 dopo tre sconfitte di fila. Il clima, a Londra, resta però quello di fine impero ...