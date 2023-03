Juventus, si vuole la seconda carta Covisoc: FIGC tranquilla (Di lunedì 13 marzo 2023) Con le unghie e con i denti, così si sta muovendo la Juventus per annullare i quindici punti di penalizzazione inflitti a fine gennaio. Dopo aver ottenuto la cosiddetta ‘carta segreta’ della Covisoc datata 14 aprile 2021 in cui non c’era menzione della società torinese, i bianconeri sono a caccia della comunicazione precedente tra la FIGC e la Covisoc stessa. Il primo documento è di sole sei pagine ed è una mera ricostruzione di come la giurisprudenza abbia trattato il tema delle plusvalenze in maniera alquanto generica. La Juventus non viene mai nominata e nelle conclusioni è scritto che “l’esercizio dell’azione disciplinare potrà essere perseguito ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare“. Nulla che verrebbe dunque in soccorso della ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Con le unghie e con i denti, così si sta muovendo laper annullare i quindici punti di penalizzazione inflitti a fine gennaio. Dopo aver ottenuto la cosiddetta ‘segreta’ delladatata 14 aprile 2021 in cui non c’era menzione della società torinese, i bianconeri sono a caccia della comunicazione precedente tra lae lastessa. Il primo documento è di sole sei pagine ed è una mera ricostruzione di come la giurisprudenza abbia trattato il tema delle plusvalenze in maniera alquanto generica. Lanon viene mai nominata e nelle conclusioni è scritto che “l’esercizio dell’azione disciplinare potrà essere perseguito ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare“. Nulla che verrebbe dunque in soccorso della ...

