Juventus seconda in classifica? L'onnipotenza di Allegri non è un esempio di civiltà, vi dico perché (Di lunedì 13 marzo 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, va ripetendo da settimane che "la squadra sul campo è seconda in classifica e che la penalizzazione è un fatto che non riguarda la squadra". Né più, né meno di quanto, per anni, prima che venissero gentilmente dimissionati, gli stessi massimi dirigenti bianconeri andavano ribadendo ogni qualvolta gli veniva fatto notare che due scudetti erano stati revocati per illecito sportivo: "sul campo sono 38 e non 36". Una sorta di virus, un delirio di onnipotenza, che attacca un po' tutti quelli che passano per la Juventus. Come se i "fatti" che la magistratura ordinaria e sportiva addebita alla società, condannandola per il mancato rispetto di regole e leggi, non abbiano alcun valore. Messaggi che un amplificatore sociale potente come il calcio fa diventare ...

