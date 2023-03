Juventus-Sampdoria | Rabiot | “Ho fatto due gol importanti Blackout? Dipende dalla testa”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Al termine di, gara in cui Adrienha siglato un doppietta, il francese ha commentato ai microfoni di Dazn il successo dei bianconeri per 4-2. “In alcuni momenti devo prendermi anche la responsabilità, se c’è bisogno fare da solo. Stasera houn gol importante per portare la vittoria. Sono contento. Un po’ meno per il primo tempo dove abbiamo cominciato bene ma preso due gol che non dobbiamo prendere. Dobbiamo lavorare ed essere più concentrati nel corso della partita, questidipendono. Dovevamo vincere per preparare bene la gara col Friburgo, sono contento. Futuro? Qua sto bene ed è per questo che sto facendo tanti gol”, ha concluso. SportFace.

in ansia per le condizioni di Gleison Bremer , autore del gol del vantaggio nella vittoria per 4 - 2 contro la. Il difensore brasiliano, nel tentativo di saltare per respingere una ...Così Adrien Rabiot, dai microfoni di Dazn, al termine di. M cos'è successo durante quel 'blackout' in cui la Juve ha preso due gol nel giro di nemmeno due minuti "E' una cosa di ...Due minuti di black - out totale, la paura che serpeggia, poi la gioia finale.è stata una partita dalle emozioni contrapposte, dagli stati d'animo a corrente alternata: come spesso accade quest'anno, i bianconeri di Allegri non sono riusciti a chiudere la ...

Juve-Samp 4-2: gol di Bremer, Rabiot (doppietta), Augello, Djuricic, Soulé | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Domani alle 20:45 all'Allianz Stadium la Juventus sfiderà la Sampdoria: ecco le parole dell'allenatore dei blucerchiati in conferenza stampa redazionejuvenews Domani alle… Leggi ...Il centrocampista francese segna due gol e domina una partita folle, che la Sampdoria ha ripreso in 60 secondi, dopo essere andata sotto per 2-0.