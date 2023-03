Juventus - Sampdoria 4 - 2: super Rabiot riaccende la Signora. Vlahovic sbaglia un rigore (Di lunedì 13 marzo 2023) La doppietta del francese trascina i bianconeri che nel primo tempo si fanno rimontare da 2 - 0 a 2 - 2. Oltre all'ex Psg segnano Bremer e Soulé. Ai blucerchiati non bastano i sigilli di Augello e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) La doppietta del francese trascina i bianconeri che nel primo tempo si fanno rimontare da 2 - 0 a 2 - 2. Oltre all'ex Psg segnano Bremer e Soulé. Ai blucerchiati non bastano i sigilli di Augello e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSFootball : 26' Juventus 2-0 Sampdoria 31' Juventus 2-1 Sampdoria 32' Juventus 2-2 Sampdoria A crazy first half in Turin ?? - sportface2016 : +++#Juventus, infortunio muscolare per Paul #Pogba: non convocato per la #Sampdoria+++ - sportface2016 : MOVIOLA - #Rabiot segna il 3-2, ma tante proteste da parte degli ospiti per un fallo di mano. Il #Var conferma la d… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #SerieA | ?@sampdoria? , #Stankovic polemico al termine della gara contro la #Juventus - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus-Sampdoria 4-2: Augello e Djuricic illudono Stankovic. Rabiot salva Allegri -