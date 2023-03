Juventus-Sampdoria (4-2), Allegri: “Vlahovic deve rimanere calmo” (Di lunedì 13 marzo 2023) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato nel post-partita il match Juventus-Sampdoria ai microfoni di DAZN. Partita movimentata in seno all’Allianz Stadium: dopo il momentaneo vantaggio grazie a Bremer (11’) e Rabiot (26’), la Juventus vacilla e in un solo minuto la Samp riapre la gara grazie a Augello e Djuricic. Nella seconda frazione di gioco le certezze bianconere crollano, ma ci pensa ancora Rabiot che strappa il 3-2. Momento nero per Dusan Vlahovic, che subito dopo il gol di Rabiot ha la possibilità di tirare dal dischetto grazie a Cuadrado, ma sbaglia un rigore. Nel finale la Juve accelera e Soule, di testa, insacca la palla in rete senza problemi. Juventus-Sampdoria, Allegri : “Migliorare la ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 marzo 2023) Massimiliano, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Partita movimentata in seno all’Allianz Stadium: dopo il momentaneo vantaggio grazie a Bremer (11’) e Rabiot (26’), lavacilla e in un solo minuto la Samp riapre la gara grazie a Augello e Djuricic. Nella seconda frazione di gioco le certezze bianconere crollano, ma ci pensa ancora Rabiot che strappa il 3-2. Momento nero per Dusan, che subito dopo il gol di Rabiot ha la possibilità di tirare dal dischetto grazie a Cuadrado, ma sbaglia un rigore. Nel finale la Juve accelera e Soule, di testa, insacca la palla in rete senza problemi.: “Migliorare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSFootball : 26' Juventus 2-0 Sampdoria 31' Juventus 2-1 Sampdoria 32' Juventus 2-2 Sampdoria A crazy first half in Turin ?? - sportface2016 : +++#Juventus, infortunio muscolare per Paul #Pogba: non convocato per la #Sampdoria+++ - sportface2016 : MOVIOLA - #Rabiot segna il 3-2, ma tante proteste da parte degli ospiti per un fallo di mano. Il #Var conferma la d… - TgrRaiPiemonte : Juventus-Sampdoria 4-2. Doppietta di Rabiot. Gli highlights della partita - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #JuveSamp, rivivi la MOVIOLA: dubbio tocco di mano, il VAR convalida il gol di #Rabiot -