Juventus-Sampdoria 4-2 | Allegri | “Gestione partita da migliorare Vlahovic? Ha fatto bene”

"Bisogna migliorare la Gestione della partita. Sul 2-0 non possiamo giocare a campo aperto, non bisogna subire ma chiudere gli spazi e giocare in contropiede". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto dopo la vittoria per 4-2 contro la Sampdoria. Su Vlahovic: "Stasera ha giocato meglio tatticamente. Deve rimanere più calmo. Ricordiamoci che è un ragazzo di 23 anni, ed è solo un anno che è alla Juve. Ha fatto bene e sta facendo bene, ha tutte le qualità per migliorare. Quanto riuscirà a regolare la Gestione della partita, ad essere meno frettoloso e più cattivo nell'attaccare la porta, troverà il gol". "Paredes? Ho fatto una ...

