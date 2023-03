Juventus, Rabiot torna grande (e non solo) (Di lunedì 13 marzo 2023) Sembrava un giocatore ormai smarrito. Di quelli che se ne parlava un gran bene all’inizio della sua carriera, ma che nel concreto non ha mai espresso tutto il suo reale potenziale. Adrien Rabiot ha diviso per diverso tempo i tifosi sulle sue reali capacità, così effimere da quando indossa la maglia bianconera piuttosto che quello del PSG. Continuamente nell’occhio del ciclone, il francese è stato oggetto misterioso per tantissimo tempo, anche e soprattutto per la sua difficile collocazione in campo. Nella gestione Allegri infatti, Rabiot ha giocato più volte in ruoli diversi: da regista a mezzala, fino addirittura all’estero di centrocampo. Certamente un giocatore capace di ricoprire tutte queste posizioni in mezzo al campo è merce rara. Il problema però era la convinzione con cui il francese sembrava scendere ogni volta in campo, quasi come un ... Leggi su zon (Di lunedì 13 marzo 2023) Sembrava un giocatore ormai smarrito. Di quelli che se ne parlava un gran bene all’inizio della sua carriera, ma che nel concreto non ha mai espresso tutto il suo reale potenziale. Adrienha diviso per diverso tempo i tifosi sulle sue reali capacità, così effimere da quando indossa la maglia bianconera piuttosto che quello del PSG. Continuamente nell’occhio del ciclone, il francese è stato oggetto misterioso per tantissimo tempo, anche e soprattutto per la sua difficile collocazione in campo. Nella gestione Allegri infatti,ha giocato più volte in ruoli diversi: da regista a mezzala, fino addirittura all’estero di centrocampo. Certamente un giocatore capace di ricoprire tutte queste posizioni in mezzo al campo è merce rara. Il problema però era la convinzione con cui il francese sembrava scendere ogni volta in campo, quasi come un ...

