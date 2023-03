Juventus, Pogba si rifiuta di firmare gli autografi | VIDEO (Di lunedì 13 marzo 2023) E’ un momento molto difficile per Paul Pogba, il centrocampista della Juventus è reduce da un altro infortunio e dovrà fermarsi per altri 20-30 giorni. Continua il calvario dell’ex Manchester United, out praticamente dall’inizio della stagione. Il francese ha saltato tutta la stagione e non potrà scendere in campo nemmeno nelle prossime partite. Dopo la punizione per il ritardo al ritiro, il calciatore ha accusato una lesione all’adduttore e non è stato nemmeno convocato per la partita del campionato di Serie A contro la Sampdoria. Le qualità fisiche e tecniche di Pogba non sono state mai in discussione, gli ultimi anni sono stati condizionati da tanti infortuni. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaPogba si rifiuta di firmare autografi E’ un periodo di nervosismo e ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) E’ un momento molto difficile per Paul, il centrocampista dellaè reduce da un altro infortunio e dovrà fermarsi per altri 20-30 giorni. Continua il calvario dell’ex Manchester United, out praticamente dall’inizio della stagione. Il francese ha saltato tutta la stagione e non potrà scendere in campo nemmeno nelle prossime partite. Dopo la punizione per il ritardo al ritiro, il calciatore ha accusato una lesione all’adduttore e non è stato nemmeno convocato per la partita del campionato di Serie A contro la Sampdoria. Le qualità fisiche e tecniche dinon sono state mai in discussione, gli ultimi anni sono stati condizionati da tanti infortuni. Foto di Alessandro Di Marco / AnsasidiE’ un periodo di nervosismo e ...

