Juventus | Pogba rifiuta foto con tifosi al J Medical | “Non ho la testa”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovo infortunio per Paul. Il centrocampista francese ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato il percorso di riabilitazione, che dovrebbe durare circa 20 giorni. Secondo quanto riporta l’Ansa,, all’uscita del Jper dei controlli avrebbe detto “non ho la” aiche gli chiedevanoe autografindo tutte le loro richieste. Non un periodo facile per il giocatore bianconero, che proverà a recuperare per la rirpesa dei campionati dopo la sosta di fine marzo. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Apprezzabile il tentativo della #Gazzetta di cominciare a preparare i tifosi bianconeri: nessun giocatore con maxi… - GiovaAlbanese : #Bremer ha avuto un fastidio al tendine rotuleo: al momento non preoccupa. #Bonucci ha subito un colpo al perone su… - romeoagresti : #Juventus: #Pogba è arrivato al J Medical // Pogba has arrived at the J Medical ????????@Goalitalia - marcullo02 : RT @capuanogio: #Pogba rischia di saltare un altro mese: sospetto stiramento all'adduttore. La #Juventus è stufa, la vecchia società gli av… - _Raffaella_DP : Prima o poi finirà Paul...forza ragazzo???? #Pogba #Juventus -

Non arrivano buone notizie per Paul, il francese ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Si ... Secondo quanto riferisce la, Bonucci ha riportato un ...... e starà fuori per almeno 20 giorni: è questo l'esito delle visite mediche che ha sostenuto in mattinata, come pubblica il sito ufficiale della Juve in una nota ufficiale: "Paulha riportato ...... che non vuole nemmeno rinunciare ai bonus Mg Torino 07/10/2021 - Uefa Nations League / Belgio - Francia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Paluera venuto allaper ...

Il centrocampista francese ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. L'ennesimo problema di una stagione maledetta. Trauma alla gamba per Bonucci ...Nuovi (ma non tanti) ingressi nell'infermeria della Juventus. Il match contro la Sampdoria è stato fatale per Leonardo Bonucci e Paul Pogba: il primo si è infortunato durante il match e ha giocato un ...