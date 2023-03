Juventus, per la fascia spunta Barco (Di lunedì 13 marzo 2023) I bianconeri starebbero pensando all’ingaggio del laterale del Boca Juniors per rafforzare la corsia laterale difensiva. Barco potrebbe essere il profilo giusto per rimpolpare la rosa La Juventus sembra puntare ad un mercato estivo senza grossi esborsi. Se si potrà comprare qualcuno lo si farà, in caso contrario l’obiettivo è quello di provare a prendere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) I bianconeri starebbero pensando all’ingaggio del laterale del Boca Juniors per rafforzare la corsia laterale difensiva.potrebbe essere il profilo giusto per rimpolpare la rosa Lasembra puntare ad un mercato estivo senza grossi esborsi. Se si potrà comprare qualcuno lo si farà, in caso contrario l’obiettivo è quello di provare a prendere L'articolo

Pogba calvario: lesione all'adduttore. Juventus, anche Bonucci è ko L a Juventus perde nuovamente il Polpo per il nuovo infortunio arrivato poco prima del match casalingo con la Sampdoria poi vinto 4 - 2 dai bianconeri ( contestazioni blucerchiate per il gol del 3 - ... Cesare Prandelli si ritira: 'Prossima panchina al parco coi nipoti' ...complicato dell'attaccante serbo della Juventus che Prandelli ha lanciato in maglia viola - Io penso sia un giocatore molto forte. Il problema è generale, di squadra. I momenti difficili ci sono per ... Sempre più decisivo, sempre più lontano: la Juve e il paradosso Rabiot Mossa nel tempo riuscita per Ramsey, non per il francese, che comunque ha dato sempre qualcosa in più alla causa bianconera e da un certo punto in poi la forbice si è man mano allargata. Fino all'... L aperde nuovamente il Polpoil nuovo infortunio arrivato poco prima del match casalingo con la Sampdoria poi vinto 4 - 2 dai bianconeri ( contestazioni blucerchiateil gol del 3 - ......complicato dell'attaccante serbo dellache Prandelli ha lanciato in maglia viola - Io penso sia un giocatore molto forte. Il problema è generale, di squadra. I momenti difficili ci sono...Mossa nel tempo riuscitaRamsey, nonil francese, che comunque ha dato sempre qualcosa in più alla causa bianconera e da un certo punto in poi la forbice si è man mano allargata. Fino all'... Juventus: lesione per Pogba, tre settimane di stop Agenzia ANSA Champions:Inter, Gosens ko e non disponibile contro il Porto L'ex Atalanta salterà quindi la gara di domani in Champions League ed è a forte rischio anche la sua presenza per la sfida di domenica sera contro la Juventus in campionato. (ANSA). LA RINASCITA VIOLA PARTE DA MANDRAGORA Tra la sconfitta beffarda dello Juventus Stadium (la quarta in un arco di 5 gare completate dal pari contro la Lazio) e la vittoria di Cremona, la quinta consecutiva tra campionato e ... L'ex Atalanta salterà quindi la gara di domani in Champions League ed è a forte rischio anche la sua presenza per la sfida di domenica sera contro la Juventus in campionato. (ANSA).Tra la sconfitta beffarda dello Juventus Stadium (la quarta in un arco di 5 gare completate dal pari contro la Lazio) e la vittoria di Cremona, la quinta consecutiva tra campionato e ...