Juventus, l'esito degli esami di Pogba: c'è la lesione, i tempi di recupero (Di lunedì 13 marzo 2023) Arrivano pessime notizie in casa Juventus in relazione alle condizioni di Paul Pogba, il centrocampista è reduce da un altro infortunio e non è stato nemmeno convocato per la partita del campionato di Serie A contro la Sampdoria. La sfida si è conclusa sul risultato di 4-2, la squadra di Massimiliano Allegri continua la corsa verso la rimonta per la zona Champions League. E' sempre più giallo sulle condizioni fisiche di Paul Pogba. Il calciatore francese è stato sempre indisponibile dall'avvio della stagione, a causa di continui problemi fisici. Dopo l'esclusione per il ritardo durante il ritiro, il centrocampista della Juventus non è stato convocato per la sfida contro i blucerchiati. Foto di Alessandro Di Marco / Ansa

La Uefa ha chiesto alla Procura di Torino gli atti delle indagini suppletive sui conti della Juventus Per questo l'Uefa potrebbe decidere sanzioni a prescindere dall'esito delle indagini Prisma e continua a monitorare la situazione della Juventus. In casa Juventus si guarda avanti dopo la bella vittoria sulla Sampdoria che ha rilanciato il traguardo quarto posto per l'undici. Pogba, è ufficiale: lesione all'adduttore, almeno 20 giorni di stop. Il messaggio social Pogba si è procurato uno stiramento, e starà fuori per almeno 20 giorni: è questo l'esito delle visite mediche che ha sostenuto in mattinata, come pubblica il sito ufficiale della Juve in una nota ufficiale: "Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia".