Juventus | lesione di basso grado all’adduttore della coscia per Pogba

(Di lunedì 13 marzo 2023) Gli esami strumentali a cui si è sottoposto al J Medical Paulnon hanno portato buone notizie. Come riferisce la, il centrocampista ha infatti riportato unadidestra. Assente sicuramente contro Friburgo e Inter, il francese ha già iniziato il percorso di riabilitazione. Leonardo Bonucci, invece, ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra. SportFace.

Juve, infortunio Pogba: lesione muscolare. Bonucci, una botta Tuttosport

Le condizioni dell'infortunato Paul Pogba dopo gli esami di stamattina al J-Medical: altra tegola per la Juventus ...La Juventus, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, rende note le condizioni di Paul Pogba e Leonardo Bonucci: "Questa mattina Leonardo Bonucci e Paul Pogba sono stati sottoposti ...