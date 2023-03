“Juventus e Vlahovic: i limiti sotto accusa, ma non solo Allegri è il responsabile” (Di lunedì 13 marzo 2023) Vlahovic e la Juventus: un matrimonio fallito! Il rapporto tra la Juventus e Dusan Vlahovic sembra destinato a finire male. Questo legame sembra essere un grande equivoco e i due sembrano incapaci di esaltarne le loro qualità e di nascondere i difetti. Il centravanti serbo, soprannominato “Mister 75 milioni”, non è riuscito a segnare nelle ultime cinque partite di campionato, lasciando intravedere la sua difficoltà a trovare la condizione psico-fisica ideale per esprimersi al meglio sul campo. La lunga lotta contro una fastidiosa forma di pubalgia ha sicuramente inciso nel suo rendimento, ma anche la pressione posta sulle sue spalle dal suo trasferimento dalla Fiorentina ha contribuito ad alimentare il suo nervosismo. Oggi, Vlahovic appare triste e sfiduciato, ed è evidente che non è all’altezza di una ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023)e la: un matrimonio fallito! Il rapporto tra lae Dusansembra destinato a finire male. Questo legame sembra essere un grande equivoco e i due sembrano incapaci di esaltarne le loro qualità e di nascondere i difetti. Il centravanti serbo, soprannominato “Mister 75 milioni”, non è riuscito a segnare nelle ultime cinque partite di campionato, lasciando intravedere la sua difficoltà a trovare la condizione psico-fisica ideale per esprimersi al meglio sul campo. La lunga lotta contro una fastidiosa forma di pubalgia ha sicuramente inciso nel suo rendimento, ma anche la pressione posta sulle sue spalle dal suo trasferimento dalla Fiorentina ha contribuito ad alimentare il suo nervosismo. Oggi,appare triste e sfiduciato, ed è evidente che non è all’altezza di una ...

I limiti della Juve e quelli di Vlahovic Commenta per primo Certi matrimoni evidentemente non sono fatti per durare a lungo, tantomeno in eterno. E quello tra la Juventus e Dusan Vlahovic sta assumendo sempre più i contorni del grande equivoco : l'incapacità di tirare fuori l'uno il meglio dall'altro, di esaltarne le qualità e di nasconderne i difetti. Mister ... Juve, la furia di Stankovic contro l'arbitro: "Non sono stupido..." ... e il serbo lo ribadisce a chiare lettere al termine della partita dello Stadium: 'Se facciamo vedere venti volte lo scontro di gioco fra Vlahovic e Turk, possiamo vedere venti volte il tocco di mano ... Prandelli "Vlahovic Problema di squadra, basta allenare" Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale e vice campione d'Europa nel 2012, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, 'assolvè dalle critiche Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Juventus ... Juventus, Vlahovic e lo psicodramma bianconero Tuttosport I limiti della Juve e quelli di Vlahovic: se non è come Haaland la colpa non è solo di Allegri Certi matrimoni evidentemente non sono fatti per durare a lungo, tantomeno in eterno. E quello tra la Juventus e Dusan Vlahovic sta assumendo sempre più i contorni del grande equivoco: l'incapacità di ... Pogba messo all'angolo: "Soldi spesi per nulla" La Juventus ha vinto ieri sera contro la Sampdoria ma un paio di singoli sono finiti sotto i riflettori. Pogba ancora ko, Vlahovic in crisi ...