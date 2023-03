Juventus, che frecciata per Pogba: “Nessuna riconoscenza” (Di lunedì 13 marzo 2023) La Juventus, dopo la vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria, attende il responso degli esami di Pogba. Il francese ha deluso il club. E due. La Juventus, dopo il Friburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ha battuto anche la Sampdoria ricominciando così a macinare vittorie utili a rilanciare le ambizioni di gloria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 marzo 2023) La, dopo la vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria, attende il responso degli esami di. Il francese ha deluso il club. E due. La, dopo il Friburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ha battuto anche la Sampdoria ricominciando così a macinare vittorie utili a rilanciare le ambizioni di gloria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Pensate il livello di disperazione cui è giunta la #Juventus che da mesi racconto come “insalvabile” per l’enormità… - ZZiliani : In Spagna il #Barcellona imbroglia (corruzione arbitri) e 18 club di 1^ divisione lo denunciano: tranne il #Real, c… - tuttosport : ?? L’editoriale del direttore Guido Vaciago sulla carta che era stata negata alla #Juventus - Onestidal2007 : @Andrea_Albe1977 @lastregabianca @Juventus_a_vita Per fortuna c'era qualche centinaio di bambini in Est lato Settor… - Giovann39862505 : RT @AngeloGrazio: @corina_magno @fabripaojuve Mi sa che non è riferito alla Juventus... Io rivedo quello che è successo con il caso osimeh??… -