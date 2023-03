Juventus, aiuto arbitrale prima dell’Inter: Rabiot sul gol tocca di mano! (Di lunedì 13 marzo 2023) La Juventus stasera ha battuto 4-2 la Sampdoria (vedi articolo), arrivando con un successo alla partita con l’Inter. Il definitivo vantaggio bianconero è arrivato con Rabiot, ma le immagini mostrate dopo il match lo condannano: controlla di mano. IL SOLITO AIUTINO – Al 64? di Juventus-Sampdoria il risultato è di 2-2. Poi, su suggerimento di Nicolò Fagioli, controlla Adrien Rabiot e mette dentro. Un gol che inizialmente il centrocampista francese non festeggia, e già questo dovrebbe essere un segnale a livello arbitrale. I giocatori della Sampdoria protestano, l’arbitro Alessandro Prontera convalida. Poi attende un intervento del VAR, che però non lo richiama al monitor e rende definitivo il 3-2. Ma… Rabiot la tocca di mano. Nettamente. L’EPISODIO – Sull’assist di ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Lastasera ha battuto 4-2 la Sampdoria (vedi articolo), arrivando con un successo alla partita con l’Inter. Il definitivo vantaggio bianconero è arrivato con, ma le immagini mostrate dopo il match lo condannano: controlla di mano. IL SOLITO AIUTINO – Al 64? di-Sampdoria il risultato è di 2-2. Poi, su suggerimento di Nicolò Fagioli, controlla Adriene mette dentro. Un gol che inizialmente il centrocampista francese non festeggia, e già questo dovrebbe essere un segnale a livello. I giocatori della Sampdoria protestano, l’arbitro Alessandro Prontera convalida. Poi attende un intervento del VAR, che però non lo richiama al monitor e rende definitivo il 3-2. Ma…ladi mano. Nettamente. L’EPISODIO – Sull’assist di ...

