Juvemania | il Derby d'Italia già acceso dagli affondi di Pagliuca e Severgnini | ma le colpe dell'Inter?

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ild'di domenica 19 marzo non si giocherà per lo scudetto, visto l'andamento del Napoli, ma è già...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juvemania: #InterJuve già acceso dagli affondi di Pagliuca e Severgnini, ma le colpe dell'#Inter? -

Commenta per primo Lodi oggi va già oltre alstravinto col Toro . Ci concentriamo sulla prossima gara, quella contro la Roma di Dybala e di Mou che non sarà in panchina dopo l'ennesima espulsione. E ...4 Nuovo appuntamento con, la rubrica dedicata ai tifosi bianconeri su Calciomercato.com. Dopo la vittoria contro ... Torna ild'Italia con tutte le sue polemiche già annunciate. Ma ...Commenta per primo Lodi oggi va già oltre alstravinto col Toro . Ci concentriamo sulla prossima gara, quella contro la Roma di Dybala e di Mou che non sarà in panchina dopo l'ennesima espulsione. E ...

Juvemania: il Derby d'Italia già acceso dagli affondi di Pagliuca e ... Calciomercato.com

Sono tre i dubbi di formazione che Ivan Juric ha in vista della partita contro la Juventus di questa sera. Il primo riguarda la fascia sinistra, dove Ricardo Rodriguez e Mergim Vojvoda si contendono u ...