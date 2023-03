Juve, Soule: «Aspettavo questo gol, è un emozione incredibile» (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve contro la Sampdoria: «Non sapevo come festeggiare e mi veniva da piangere dall’emozione» Matias Soule, attaccante della Juve, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. PRIMO GOL IN SERIE A – «Sono veramente molto contento. Lo Aspettavo questo gol in Serie A. È una emozione veramente incredibile. Non sapevo come festeggiare e mi veniva da piangere dall’emozione. Un gol di testa non è nelle mie corde, ma sono veramente felice. Ho pensato alla mia famiglia in tribuna, a quelli che mi guardano dall’argentina. Allegri? Mi ha chiesto di fare bene anche la fase difensiva. Eravamo con un gol di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria dellacontro la Sampdoria: «Non sapevo come festeggiare e mi veniva da piangere dall’» Matias, attaccante della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. PRIMO GOL IN SERIE A – «Sono veramente molto contento. Logol in Serie A. È unaveramente. Non sapevo come festeggiare e mi veniva da piangere dall’. Un gol di testa non è nelle mie corde, ma sono veramente felice. Ho pensato alla mia famiglia in tribuna, a quelli che mi guardano dall’argentina. Allegri? Mi ha chiesto di fare bene anche la fase difensiva. Eravamo con un gol di ...

