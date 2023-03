Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Juve, Scanavino: «Fondi per Serie A? Dobbiamo ancora valutare» - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Juve, Scanavino: «L’ingresso dei fondi nella Lega Serie A? Dobbiamo ancora valutare tutte le opzioni» - CalcioFinanza : Juve, Scanavino: «L’ingresso dei fondi nella Lega Serie A? Dobbiamo ancora valutare tutte le opzioni»… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, Scanavino dribbla le domande sulla carta Covisoc VIDEO [@TramacEma] - andreamusso97 : RT @cmdotcom: #Juve, Scanavino dribbla le domande sulla carta Covisoc VIDEO [@TramacEma] -

Commenta per primo Maurizio, direttore generale della Juventus , è stato intercettato all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A dai cronisti presenti, tra cui Emanuele Tramacere per Calciomercato.com : 'Mi sembra che ...: la compagna di Allegri, chi è Nina Lange Barresi. La sua compagna, con la quale è uscito allo ... Gianluca Ferrero , e il nuovo ad Maurizio. La società svizzera e di che cosa si occupa.MAURIZIOE JOHN ELKANN DAGOREPORT Con una Juventus nei pasticci e una madre che batte cassa, John Elkann non ha nessuna intenzione, come si è più volte scritto, di cedere 'La Repubblica' a un Danilo ...

TMW - Juve, Scanavino sull'ingresso dei fondi: "Presentazione interessante, valuteremo" TUTTO mercato WEB

Maurizio Scanavino ha parlato a margine dell'assemblea di Lega A. Ecco le parole dell'ad della Juventus raccolte ai microfoni di TMW: "Assemblea tesa No, ci sono un po' di ...Torna alla vittoria il Volpiano di Scanavino dopo il mezzo passo falso della scorsa settimana in casa della Juve Domo ...