Juve-Samp, mano di Rabiot sul gol. Alvino: "Ci vuole costanza a fare sempre schifo"

Carlo Alvino protesta sui social per la rete irregolare convalidata al centrocampista della Juventus, Rabiot, contro la Sampdoria. La partita tra la Sampdoria e la Juventus è stata caratterizzata da molti gol ed emozioni, ma alla fine la squadra ligure ha perso 4-2, non riuscendo a conquistare punti importanti in classifica. I blucerchiati hanno segnato due gol nella seconda parte del primo tempo, portandosi momentaneamente sul 2-2, ma poi hanno subito due gol consecutivi da parte di Rabiot e Soulè. In particolare, l'allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, ai microfoni di DAZN ha espresso il suo rammarico per la seconda rete del centrocampista francese della Juventus. "È braccio netto, si vede il bicipite di ..."

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : JUVE-SAMP 4-2: RABIOT E SOULÉ SALVANO I BIANCONERI Bianconeri a -4 dall'Atalanta #Juventus #JuveSamp… - Gazzetta_it : Juve, che fatica con la Samp. Decisiva una doppietta di Rabiot #JuveSamp - _Morik92_ : Impressionante l'incapacità della #Juve di gestire due gol di vantaggio contro una Samp non di certo irresistibile.… - sensocritico2 : @realvarriale Potevi fermarti a 'non ho visto Juve Samp', almeno per una volta saresti stato credibile. E invece. - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Juve, che fatica con la Samp. Decisiva una doppietta di Rabiot #JuveSamp -