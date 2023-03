Juve-Rabiot | giocatore totale | la sua crescita vale il rinnovo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Adriensi è preso lantus, il centrocampista francese prima e dopo il Mondiale sta facendo vedere tutte le sue qualità Adriensi è preso lantus, il centrocampista francese prima e dopo il Mondiale sta facendo vedere tutte le sue qualità. Unadopo qualche stagione sottotono e dove è stato anche criticato. Quest’anno Allegri lo ha messo in condizione di fare bene e lui sta mettendo nelle gambe anche i gol. Un, perché attacca e difende. Anche per questo la questionedeve essere una priorità per i bianconeri. Dopo la partita lo stesso centrocampista non si sbilancia per il futuro, ma dice che a Torino sta bene. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Al Club di #Caressa, dopo aver magnificato l’Under 23 della #Juve facendola passare per il Santos di Pelè, hanno de… - tuttosport : JUVE-SAMP 4-2: RABIOT E SOULÉ SALVANO I BIANCONERI Bianconeri a -4 dall'Atalanta #Juventus #JuveSamp… - Gazzetta_it : Juve, che fatica con la Samp. Decisiva una doppietta di Rabiot #JuveSamp - CalcioNews24 : #Rabiot e il rinnovo ?? - PVassetti15 : Questa Juve vince e convince nonostante la telenovela pogbiana, l’ inadeguatezza di chiesa e ormai la carriera fini… -

Ieri sera, Allegri, dopo la gara contro la Samp ai microfoni di Dazn ha spiegato che la sua idea era quella di mandare in campo il francese mezz'ora al posto del connazionale, anche per via ...Commenta per primo Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla 26ª giornata di Serie A : l'analisi dellache vince in casa con la Sampdoria, della Roma che a una settimana dal derby perde all'Olimpico col Sassuolo e la presentazione di Milan - Salernitana, il posticipo che chiuderà questo turno di ...La partita, infatti, sembrava già chiusa al 26' dopo i gol di Bremer e, ma la "baby" (in campo Barrenechea, Miretti e Fagioli contemporaneamente) si è addormentata e la Samp ne ha ...

Juve-Samp, le pagelle: che motore Rabiot (7,5). Leris mette pepe, 7 La Gazzetta dello Sport

Adrien Rabiot è senza dubbio il migliore nel match di campionato vinto dalla Juventus contro la Sampdoria: voto 8 per il francese, che con una doppietta da urlo liquida la pratica Samp per i ..."Juve, Rabiot e l'orgoglio". Così titola oggi QS, che sottolinea la grande prova del francese - autore di una doppietta - nel 4-2 ai danni della Sampdoria. A segno ...