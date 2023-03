Juve, Rabiot: «Contento per la vittoria. Contratto? Non ci penso» (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Adrien Rabiot dopo la vittoria della Juve contro la Sampdoria: «L’atteggiamento nella ripresa è stato buono» Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve con la Sampdoria. Di seguito le sue parole. AZIONE DELLA DOPPIETTA – «In alcuni momenti devo prendermi le responsabilità e se c’è bisogno fare da solo. Era un gol importante per la vittoria, sono Contento. Un po’ meno per il primo tempo, abbiamo preso due gol evitabili, ma l’atteggiamento nella ripresa è stato buono». BLACKOUT MENTALE – «Dobbiamo lavorare. E’ una cosa di testa, dobbiamo essere più concentrati su tutta la partita. Dovevamo vincere per arrivare bene al Friburgo e sono Contento». COME PUÒ PENSARE DI ANDARSENE – «Per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Adriendopo ladellacontro la Sampdoria: «L’atteggiamento nella ripresa è stato buono» Adrienha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladellacon la Sampdoria. Di seguito le sue parole. AZIONE DELLA DOPPIETTA – «In alcuni momenti devo prendermi le responsabilità e se c’è bisogno fare da solo. Era un gol importante per la, sono. Un po’ meno per il primo tempo, abbiamo preso due gol evitabili, ma l’atteggiamento nella ripresa è stato buono». BLACKOUT MENTALE – «Dobbiamo lavorare. E’ una cosa di testa, dobbiamo essere più concentrati su tutta la partita. Dovevamo vincere per arrivare bene al Friburgo e sono». COME PUÒ PENSARE DI ANDARSENE – «Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : JUVE-SAMP 4-2: RABIOT E SOULÉ SALVANO I BIANCONERI Bianconeri a -4 dall'Atalanta #Juventus #JuveSamp… - ZZiliani : Come scrivo da tempo, l’esodo dalla #Juventus è già in atto: tolto #Danilo, bandiera del post-terremoto, con la Juv… - RosyProietti : RT @La_Bianconera: Cavallo Pazzo per una Pazza #Juve! ?? Incredibile il modo in cui abbiamo riaperto una partita che sul 2-0 doveva essere c… - Gazzetta_it : Allegri: 'Meritiamo il secondo posto, e Rabiot ha un motore diverso dagli altri' - CalcioNews24 : Juve, Rabiot: «Contento per la vittoria. Contratto? Non ci penso» -