Juve, poker con la Samp. Super Rabiot, Vlahovic sbaglia anche un rigore. Stankovic: 'Il 3 - 2 è da annullare' (Di lunedì 13 marzo 2023) Più che una partita di calcio, un luna park di emozioni e strafalcioni assortiti. La Juventus Supera 4 - 2 la Sampdoria, dopo essersi fatta rimontare dal 2 - 0 al 2 - 2, e riacciuffa il settimo posto. ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Più che una partita di calcio, un luna park di emozioni e strafalcioni assortiti. Lantusa 4 - 2 ladoria, dopo essersi fatta rimontare dal 2 - 0 al 2 - 2, e riacciuffa il settimo posto. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Juventus-Sampdoria 4-2, poker bianconero e Allegri sale - Video: (Adnkronos) - La Juve va sul 2-0 e si fa rimontare… - sportli26181512 : Juventus-Sampdoria 4-2: video, gol e highlights: La Juve va avanti, si fa rimontare in 72 secondi e poi cala il pok… - zazoomblog : Diretta Juve - Sampdoria 4 - 2: Soulé firma il poker al 94 LIVE - #Diretta #Sampdoria #Soulé #firma… - _Narci_ : @redblack1980 netto goal come dimostra il Var.. ma quanto ve piace dire le cazzate contro la Juve ???????? a comunque o… - sportli26181512 : Juve, poker faticoso con la Samp. Super Rabiot, ma Vlahovic non segna più: Juve, poker faticoso con la Samp. Super… -