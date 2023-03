Juve, Pogba sui social: 'Allah non grava un’anima oltre ciò che può sopportare' (Di lunedì 13 marzo 2023) "Allah non grava un’anima oltre ciò che può sopportare". Questo il messaggio social del centrocampista della Juve... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) "nonciò che può". Questo il messaggiodel centrocampista della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La #primapagina della Gazzetta di oggi: LA JUVE C'E', POGBA NO - cmdotcom : #Juve, #Pogba cupo dopo i controlli al J Medical: 'Scusate, non ho la testa' - MaxNerozzi : Per #Pogba lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra #Juve @CorriereTorino @Corriere - scuroscuroscuro : RT @Jack47122852: Cosa dovrebbe fare la Juve? Girare lo stesso di stipendio di #Pogba a #Rabiot che dopo #DiMaria e #Chiesa è il miglior gi… - stefanobosss : @vi_dico Si ma basta, siamo la juve ci serve gente che giochi. Pogbà è un muffa, lui, il suo stregone, la sua relig… -