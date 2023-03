Juve, Pogba rischia un mese di stop: le ultime (Di lunedì 13 marzo 2023) La Juventus dopo la vittoria contro la Sampdoria deve fare i conti con gli infortunati e Paul Pogba rischia di stare fuori a lungo La Juventus dopo la vittoria contro la Sampdoria deve fare i conti con gli infortunati e Paul Pogba rischia di stare fuori a lungo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese potrebbe stare fuori un altro mese, ma dopo gli esami si saprà di più riguardo all’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Lantus dopo la vittoria contro la Sampdoria deve fare i conti con gli infortunati e Pauldi stare fuori a lungo Lantus dopo la vittoria contro la Sampdoria deve fare i conti con gli infortunati e Pauldi stare fuori a lungo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese potrebbe stare fuori un altro, ma dopo gli esami si saprà di più riguardo all’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come scrivo da tempo, l’esodo dalla #Juventus è già in atto: tolto #Danilo, bandiera del post-terremoto, con la Juv… - quintinocavallo : La #Juve stufa di #Pogba che poi cambia squadra cambia preparatore atletico e non si infortuna più...film gia visto… - Betwinneryanaa : Bello da vedere': Rabiot fa 'il Pogba' e trascina la Juve ???? @Betwinneryanaa - Luxgraph : Juve, Rabiot senza limiti: altra doppietta e numeri da...Pogba! - silvia_serfi : ??? #rassegnastampa #GdS - Eurosogni #Torino che vince a #Lecce: gol per #Singo e #Sanabria - La #Juve c'è e batte… -