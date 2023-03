Juve, nuovo infortunio per Pogba: lesione alla coscia (Di lunedì 13 marzo 2023) nuovo infortunio per Paul Pogba e per Leonardo Bonucci. I due giocatori della Juventus questa mattina sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali presso il JMedical, come spiegato dal club bianconero in una nota. “Bonucci ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, mentre Paul Pogba ha riportato una L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 marzo 2023)per Paule per Leonardo Bonucci. I due giocatori dellantus questa mattina sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali presso il JMedical, come spiegato dal club bianconero in una nota. “Bonucci ha riportato un trauma contusivogamba sinistra e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, mentre Paulha riportato una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, nuovo infortunio per Pogba: lesione alla coscia: Nuovo infortunio per Paul Pogba e per L… - CalcioFinanza : Juventus, nuovo infortunio per Pogba: lesione all'adduttore della coscia destra, rischia uno stop di 20 giorni… - DenisBianco : @The_Jack80 @caravit_80 @MilanNewsit Infatti è meglio indebitarsi e finire come l'Inter o rischiare la serie B in s… - leleraffa2 : @fetentone82 @Claudel_IT @CalcioFinanza Nessun fatto nuovo, e la carta che non vogliono far vedere lo dimostrerà, c… - glatorre762011 : RT @anny922059731: Le vittorie della Juve e l’imminente consegna della nota 1440 stanno producendo i risultati sperati. Siete di nuovo alla… -