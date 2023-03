Juve, non c'è penalizzazione che tenga: la sindrome da accerchiamento esalta il suo carattere (Di lunedì 13 marzo 2023) Quattro gol, una traversa, un rigore sbagliato. Eppure, per battere la spacciatissima Sampdoria, la Juventus ha dovuto risalire la corrente,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Quattro gol, una traversa, un rigore sbagliato. Eppure, per battere la spacciatissima Sampdoria, lantus ha dovuto risalire la corrente,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Giustizia sportiva, senza trasparenza non c'è credibilità Il commento del Direttore ?? #plusvalenze #Juventus… - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - ZZiliani : Al Club di #Caressa, dopo aver magnificato l’Under 23 della #Juve facendola passare per il Santos di Pelè, hanno de… - pascalciccio : @tuttosport Sky ha fatto ripetere azione per dieci volte da ogni punto di visto ma non ha trovato il fallo di mani… - LucaMaritano : RT @FabRavezzani: Clamoroso. L’avvocato Roberto Afeltra, esperto in diritto sportivo, non ha dubbi: il processo alla #Juve verrà annullato.… -