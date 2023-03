Juve, l’esito degli esami di Pogba: il comunicato (Di lunedì 13 marzo 2023) Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha svolto questa mattina gli esami strumentali dopo l’infortunio muscolare accusato ieri Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha svolto questa mattina gli esami strumentali dopo l’infortunio muscolare accusato ieri. La nota del club: IL comunicato – Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Paul, centrocampista dellantus, ha svolto questa mattina glistrumentali dopo l’infortunio muscolare accusato ieri Paul, centrocampista dellantus, ha svolto questa mattina glistrumentali dopo l’infortunio muscolare accusato ieri. La nota del club: IL– Paulha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

