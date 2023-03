Juve: lesione per Pogba, tre settimane di stop (Di lunedì 13 marzo 2023) Non arrivano buone notizie per Paul Pogba, il francese ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Si tratta di un altro intoppo nella sua stagione maledetta, ora il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Non arrivano buone notizie per Paul, il francese ha riportato unadi basso grado all'adduttore della coscia destra. Si tratta di un altro intoppo nella sua stagione maledetta, ora il ...

