Juve | la migliore arma è la testa | c'è il primato in Europa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E anche se alla #Juventus non lo dicono, il patteggiamento è anche per il club la strada migliore considerando che… - calciomercatoit : ??Adrien #Rabiot sta trascinando la #Juve ???? ??Ad ora è il centrocampista migliore in #SerieA? - Estrellitolindo : Il migliore della Juve quest'anno è Paul Pogba Fin'ora 35 minuti giocati per uno stipendio di 10,35 mln annui. Un m… - Official__Famo : I tre moschettieri dell'odio verso la Juve, con la bava alla bocca per un mezzo episodio dubbio, pompano martellan… - Joshua4ita : Beh! Mi limito ai numeri: ?? 13 partite con più di 2 gol fatti in stagione, nella scorsa (intera) ci si è fermati a… -

Non proprio il modoper festeggiare il 30° compleanno, in programma questo mercoledì. Il centrocampista francese "ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra e ...... già indossata nella prima esperienza bianconera 'Il mio cuore ha scelto la- le sue prime ... però, non inizia neldei modi. Non corso di un allenamento durante la tournée negli Stati ...... si ritiene ildi tutti e non fa nulla per nasconderlo: narrano le leggende che sia anche ... INTER, MILAN E- Inizia la sua carriera nel Milan con il quale esordisce nel massimo campionato ...

Caputi: "Juventus, determinazione e merito. Rabiot il migliore" Tutto Juve

"Credi nei sogni". Martin Turk ha creduto fino in fondo a queste tre parole. A primo impatto poco sginificative, ma che scavando fanno capire la gioia e l'emozione del classe 2003 dopo l'esordio in Se ...(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Non arrivano buone notizie per Paul Pogba, il francese ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Si tratta di un altro intoppo nella sua stag ...