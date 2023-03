Juve, come prepararsi mentalmente per affrontare Samp e Friburgo (Di lunedì 13 marzo 2023) La Juventus ha testa, ma non basta! Ebbene sì, la vecchia Signora del calcio italiano ha ancora molto da imparare sulla gestione del match. Sebbene quando deve segnare lo fa spesso passando dalle inzuccate, l’ultima partita contro la Sampdoria ha dimostrato quanto la Juventus abbia ancora dei problemi. La vittoria per 4-2 è stata più robusta nei numeri che nella sostanza, un monito per la Juventus che dovrà entrare in campo focalizzata giovedì contro il Friburgo. La partita contro la Sampdoria ha visto la Juventus segnare tre reti con colpo di testa, ma come non chiamare “colpo di testa” i settantuno secondi in cui ha subito due reti dall’attacco meno prolifico del campionato? La vittoria deve essere vissuta come un avvertimento, una ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023) Lantus ha testa, ma non basta! Ebbene sì, la vecchia Signora del calcio italiano ha ancora molto da imparare sulla gestione del match. Sebbene quando deve segnare lo fa spesso passando dalle inzuccate, l’ultima partita contro ladoria ha dimostrato quanto lantus abbia ancora dei problemi. La vittoria per 4-2 è stata più robusta nei numeri che nella sostanza, un monito per lantus che dovrà entrare in campo focalizzata giovedì contro il. La partita contro ladoria ha visto lantus segnare tre reti con colpo di testa, manon chiamare “colpo di testa” i settantuno secondi in cui ha subito due reti dall’attacco meno prolifico del campionato? La vittoria deve essere vissutaun avvertimento, una ...

