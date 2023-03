Juve, Bremer rassicura i tifosi: cosa filtra per l'Europa League (Di lunedì 13 marzo 2023) Gleison Bremer ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche tramite un video pubblicato su Instagram. Il centrale brasiliano era uscito durante il secondo tempo di Juve - Sampdoria per un problema ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 marzo 2023) Gleisonha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche tramite un video pubblicato su Instagram. Il centrale brasiliano era uscito durante il secondo tempo di- Sampdoria per un problema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come scrivo da tempo, l’esodo dalla #Juventus è già in atto: tolto #Danilo, bandiera del post-terremoto, con la Juv… - _Morik92_ : Con #Bremer in campo, la #Juve subisce meno di un gol a partita (26 incassati in 28 match). Il brasiliano è primo p… - andtarigan1312 : IMO, Based on player ability not on their time at Juve: Cannavaro Chiellini Montero Iuliano Barzagli Ferrara Bonuc… - J_network24 : ??#FriburgoJuve | ??Le ultime su #DiMaria, #Bremer, #Bonucci e #Chiesa - sasosbirvale : @antoniocorsa C’è da dire che per colpe generali e di tutti fino a ieri avevamo in mente una JUVE con ??, Vlahovic,… -