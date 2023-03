(Di lunedì 13 marzo 2023) Il 13 aprile, dalla base di Kourou, la sonda Esa partirà alla volta di. Abbiamo visitato lo stabilimento (italiano) in cui è stata in parte realizzata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArnaboldiElena : Sapevi che Juice Plus+ Perform contiene 25 grammi di proteine vegetali PIÙ un mix unico di vitamine, minerali e ing… -

... un cocktail analcolico , ispirato alla missioneche prenderà il via il prossimo 13 aprile ... Il concorso prevedeva la realizzazione di un drink ispirato aquesto . "Ci ho voluto provare ed ...poteva essere di ispirazione per stuzzicare la fantasia nella creazione di uno SpaceJuice . ...al gruppo di lavoro designato per valutare le creazioni " composto da esperti della missione, ......Airplay di Billboard ed è rimasto per mesi nella Top 5 dei video più visti su YouTube inil ... Con singoli in cima alle classifiche e collaborazioni con artisti del calibro diWRLD, Halsey, ...

Juice: tutto pronto per la missione Esa che studierà le lune di Giove WIRED Italia

Ci siamo quasi: tra poco più di un mese dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, decollerà, a meno di slittamenti dell'ultimo minuto, la missione Juice, progetto con cui l'Agenzia ...SpaceJuice, il contest indetto da Esa per celebrare il lancio della missione Juice, si è concluso. Tra le settanta ricette creative di cocktail analcolici ispirati alla missione proposte all'Agenzia s ...