Denver:35 (14/22, 0/1, 7/10 t.l.), Porter 23, Murray 16. Rimbalzi:20. Assist:11. Brooklyn: Bridges 25 (4/8, 3/8, 8/9 t.l.), Claxton 20, Finney - Smith 15. Rimbalzi: Claxton/...Rimbalzi:18. Assist:10. Memphis: Morant 27 (6/17, 2/3, 9/11 t.l.), Bane 19, Jackson 15. Rimbalzi: Tillman 10. Assist: Morant 10. Continua Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 113 - 97 ..., al solito, è una forza della natura: 41 punti, 15 rimbalzi, 15 assist. Di nuovo numeri da capogiro per il centro serbo, in un match in cui i Nuggets hanno trovato anche un vintage Aaron Gordon,...

Jokic stellare, i Nets di più. Randle-Barrett show, Lakers al tappeto La Gazzetta dello Sport

La 27ª tripla doppia stagionale del serbo non basta a Denver. New York trascinata dalle sue due stelle a Los Angeles. Phila decolla con Embiid. Murphy super: 41 punti, e New Orleans straccia Portland ...I Nuggets travolgono Memphis e ipotecano il primo posto a Ovest. I Knicks vincono in volata a Miami. Clamorosa sconfitta interna di Boston con i Nets. Sedici punti di Fontecchio nella sconfitta dei Ja ...