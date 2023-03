Joker: Folie à Deux, nuove foto e un video dal set del sequel mostrano l'Harley Quinn di Lady Gaga (Di lunedì 13 marzo 2023) Dal set di Joker: Folie à Deux ci arrivano nuovi scatti ritraenti l'Harley Quinn di Lady Gaga: guardiamo insieme foto e video. Lady Gaga veste i panni di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, sequel dell'acclamato film DC del 2019 con Joaquin Phoenix, e ora la vediamo protagonista di queste nuove immagini dal set tra foto e video. L'atteso sequel di Joker, il cinecomic DC diretto da Todd Phillips appartenente alla linrea editoriale Elseworlds - come ci ha recentemente confermato anche James Gunn - è in fase di riprese, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Dal set dici arrivano nuovi scatti ritraenti l'di: guardiamo insiemeveste i panni diindell'acclamato film DC del 2019 con Joaquin Phoenix, e ora la vediamo protagonista di questeimmagini dal set tra. L'attesodi, il cinecomic DC diretto da Todd Phillips appartenente alla linrea editoriale Elseworlds - come ci ha recentemente confermato anche James Gunn - è in fase di riprese, ...

