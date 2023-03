Jet | sensori e molto altro L’industria italiana protagonista del Dsei Japan

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ci sarà tanta Italia al prossimo, la principale manifestazione dedicata al settore della Difesa integrato del Giappone, che si terrà a Chiba, vicino Tokyo, dal 15 al 17 marzo. Un evento che vedrà la partecipazione delle principali aziende italiane del settore, a partire da Leonardo.sarà sicuramente il sistema aereo di combattimento di sesta generazione, il Global combat air programme (Gcap), che il nostro Paese realizza insieme a Londra e Tokyo. L’occasione, infatti, potrebbe vedere a margine anche un vertice tra i ministri della Difesa italiano, britannico e giapponese Guido Crosetto, Ben Wallace e Yasukazu Hamada per discutere i prossimi passi verso lo sviluppo congiunto del Gcap. Il caccia di sesta generazione All’evento saranno presenti tutte le principali aziende responsabili del progetto Gcap come la ...

