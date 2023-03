Jessica Chastain sarà diretta da Misha Green in un nuovo film Netflix (Di lunedì 13 marzo 2023) La pellicola sarà l'adattamento del racconto I Am Not Alone di Chris Hicks e sarà adattato dalla stessa sceneggiatrice di A Lovecraft Country. Dopo The Good Nurse, sarà ancora Netflix a produrre e distribuire il nuovo film con protagonista Jessica Chastain dopo una "guerra" vinta sugli altri competitors. Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo film con protagonista Jessica Chastain sarà basato su I Am Not Alone, un racconto di 22 pagine di Chris Hicks. Misha Green, autrice di Lovecraft Country, ha firmato la sceneggiatura e dirigerà il film. Secondo l'articolo, Netflix sta chiudendo un accordo a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) La pellicolal'adattamento del racconto I Am Not Alone di Chris Hicks eadattato dalla stessa sceneggiatrice di A Lovecraft Country. Dopo The Good Nurse,ancoraa produrre e distribuire ilcon protagonistadopo una "guerra" vinta sugli altri competitors. Secondo quanto riportato da Deadline, ilcon protagonistabasato su I Am Not Alone, un racconto di 22 pagine di Chris Hicks., autrice di Lovecraft Country, ha firmato la sceneggiatura e dirigerà il. Secondo l'articolo,sta chiudendo un accordo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pastaIpesto : jessica chastain è eterea davvero - berti_nic : Jessica Chastain usami come carta igienica, sacchetto dell'umido, lucidascarpe, assorbente, quello che vuoi ma usami. - Arypigliate : @abby2bee1 Jessica Chastain in Gucci, in effetti è molto bello, bello il contrasto. - svftromanoff : sarò per sempre innamorata di jessica chastain - ReiraLannister : Jessica Chastain creatura non di questa terra -