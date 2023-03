Jeep Avenger - Allestimenti a confronto

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 marzo 2023) Da un allestimento all'altro, le auto cambiano parecchio. Perché da un modello base a uno al vertice della gamma ci sono tantissime piccole differenze che messe assieme fanno la differenza. E questo discorso vale anche per la nuova, che nelle sue tre versioni attualmente disponibili (Longitude, Altitude e Summit) per la versione 1.2 benzina cambia molto, anche a livello estetico. A variare sono parecchi dettagli e accorgersi a prima vista di quale versione si sta osservando non è facile: per questo abbiamo deciso di affiancare i varidella B-Suv per consentirvi di capire cosa cambia da una versione all'altra. Dettagli, sia chiaro, ma che da soli possono cambiare il carattere della. Per vedere un allestimento o l'altro basta spostare la barra verticale nelle immagini. Davanti: Longitude ...