Jamie Lee Curtis è la regina dei meme degli Oscar 2023 (e non solo) (Di lunedì 13 marzo 2023) Come ha detto una volta il profeta Ariana Debose: Jamie Lee Curtis, tu sei tutti noi! Dopo una stagione di premiazioni che lasciava presagire il suo trionfo, Everything Everywhere All at Once ha vinto in sette delle sue 11 nomination, tra cui le tre per Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis, e quella per il miglior film. Quando la cerimonia, durata ore, si è conclusa con questo premio, la Curtis ha avuto un'ultima occasione per completare la sua personale vittoria della stagione 2023: quella di regina dei meme. In quel momento il cast e la troupe sono saliti sul palco per il loro grande momento collettivo e la Curtis, con i pugni stretti, ha letteralmente saltato di gioia, levandosi dal pavimento mentre veniva scattata la ...

