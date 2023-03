Iveco, Spera: “La situazione odierna è particolare” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Iveco oggi è in una situazione particolare in quanto ci sono diversi somministrati.Lo dice Antonio Giovanni Spera, segretario generale Ugl Metalmeccanici, nel corso della trasmissione “L’Imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv. Oggi Iveco è un altro asset rispetto agli altri gruppi sotto Exor distinti e separati. Oggi tutto il gruppo Iveco ha 1500 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) “oggi è in unain quanto ci sono diversi somministrati.Lo dice Antonio Giovanni, segretario generale Ugl Metalmeccanici, nel corso della trasmissione “L’Imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv. Oggiè un altro asset rispetto agli altri gruppi sotto Exor distinti e separati. Oggi tutto il gruppoha 1500 ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uglspera : RT @UGLConf: Ccsl, @uglspera @UglMetalm : ”Trattativa conclusa positivamente per rinnovo in Stellantis, Cnh Industrial, Iveco Group e Ferra… - nespoli50 : RT @UglMetalm: RINNOVO CCSL, SPERA (UGL): ”TRATTATIVA CONCLUSA POSITIVAMENTE PER RINNOVO CCSL STELLANTIS, CNH INDUSTRIAL, IVECO GROUP E FER… - uglspera : RT @UglMetalm: RINNOVO CCSL, SPERA (UGL): ”TRATTATIVA CONCLUSA POSITIVAMENTE PER RINNOVO CCSL STELLANTIS, CNH INDUSTRIAL, IVECO GROUP E FER… - UGLConf : Ccsl, @uglspera @UglMetalm : ”Trattativa conclusa positivamente per rinnovo in Stellantis, Cnh Industrial, Iveco Gr… - UGLConf : RT @UglMetalm: RINNOVO CCSL, SPERA (UGL): ”TRATTATIVA CONCLUSA POSITIVAMENTE PER RINNOVO CCSL STELLANTIS, CNH INDUSTRIAL, IVECO GROUP E FER… -