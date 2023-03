Ivana Moral ottiene un divorzio da 204mila euro per lavoro domestico non retribuito per 25 anni

(Di lunedì 13 marzo 2023) Quanto vale ildi una donna che ha deciso di dedicare la sua vita alla casa, al marito e ai figli, magari mettendo da parte la sua carriera e le sue ambizioni per favorire quelle del compagno? A questa domanda ha dato una risposta il giudice Laura Ruiz Alaminos, quando nel tribunale di Velez-Malaga, nel sud della Spagna, ha decretato chedoveva avere dal suo ex maritocome compenso per aver svolto lavori domestici non retribuiti durante i loro 25di matrimonio. La cifra è stata calcolata dal giudice tenendo in considerazione il salario minimo mensile professionale, moltiplicandolo poi per gliin cui la coppia è stata sposata. Oltre al compenso, l’uomo dovrà anche pagarle una pensione mensile di 500, oltre ...

Estratto dell'articolo di Caterina Maniaci per 'Libero quotidiano'Niente più casalinghe disperate. Quei tempi sono tramontati. O almeno lo si potrebbe pensare alla luce della sentenza - di cui tutti parlano - promulgata in Spagna. Una sentenza destinata a fare scuola quella emessa da alcuni giudici spagnoli che hanno dato pienamente ragione a una casalinga piantata in asso dopo un matrimonio finito male. Ivana Moral, una donna di 48 anni che vive a Vélez - Málaga, nel sud della Spagna, per venticinque anni si è occupata quasi in esclusiva di figlie e casa, mentre il marito, da cui si è separata, è un imprenditore che, nel corso dei 25 anni di matrimonio, è riuscito a far fruttare il suo business di palestre, in parte anche grazie al fatto che la donna si è presa cura da sola della famiglia.

