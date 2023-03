Italiano morto in Cina, l’appello della madre: “Chiedo umilmente di fornirmi ogni dettaglio” (Di lunedì 13 marzo 2023) Italiano morto in Cina, l’appello della madre su Facebook: “Chiedo umilmente di fornirmi ogni dettaglio”. Molti gli appelli di familiari e amici per conoscere la verità Marcello Vinci è il trentenne di Martina Franca morto a Shanghai, in Cina. Sul decesso del giovane non si hanno notizie precise, tutto sembra essere avvolto dal mistero. A dare l’allarme è stata la madre del giovane, che ha raccontato di essere stata raggiunta da una telefonata, in cui è stata informata del decesso del figlio, senza altri dettagli sulle cause della morte. La donna Angela Berni, residente in Puglia, ha lanciato un appello su Facebook, in chiede notizie a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 marzo 2023)insu Facebook: “di”. Molti gli appelli di familiari e amici per conoscere la verità Marcello Vinci è il trentenne di Martina Francaa Shanghai, in. Sul decesso del giovane non si hanno notizie precise, tutto sembra essere avvolto dal mistero. A dare l’allarme è stata ladel giovane, che ha raccontato di essere stata raggiunta da una telefonata, in cui è stata informata del decesso del figlio, senza altri dettagli sulle causemorte. La donna Angela Berni, residente in Puglia, ha lanciato un appello su Facebook, in chiede notizie a ...

