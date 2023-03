Italia Under 17, Ucraina travolta 3 - 0: si va alla fase finale dell'Europeo (Di lunedì 13 marzo 2023) Missione sostanzialmente compiuta: l'Italia Under 17 può sorridere e iniziare a pensare al suo Europeo. Il 3 - 0 sull'Ucraina nel terzo match dell'Elite round di Paphos (Cipro) consente infatti agli ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Missione sostanzialmente compiuta: l'17 può sorridere e iniziare a pensare al suo. Il 3 - 0 sull'nel terzo match'Elite round di Paphos (Cipro) consente infatti agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : #Under17 ???? Gli #Azzurrini volano alle finali dell’Europeo ???? Raggiunto il secondo posto nel girone ?… - sallo_news : Stefano Battaini è il migliore Chef Emergente under 30 d'Italia - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Fabio #Cannavaro attacca i club delle categorie inferiori: : 'L’esperienza a #Benevento è stata educativa. In Italia pagano… - sportli26181512 : Italia Under 17, Ucraina travolta 3-0: si va alla fase finale dell'Europeo: Italia Under 17, Ucraina travolta 3-0:… - Gazzetta_it : Italia Under 17, la fase finale dell'Europeo è realtà: netto 3-0 all'Ucraina -