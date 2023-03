Iran, studentesse avvelenate: il governo arresta 100 “soggetti ostili”. Ma la mossa non dirime i sospetti (Di lunedì 13 marzo 2023) Iran, il mistero delle studentesse avvelenate sembra restare inviolabile ancora oggi, nonostante il ministero dell’Interno di Teheran abbia annunciato l’arresto di oltre 100 persone per gli attentati chimici avvenuti in tutto il Paese. Lo riferisce l’agenzia di stato Irna, facendo riferimento ad avvelenamenti di “studenti” senza specificarne il sesso. Gli arresti sono avvenuti nelle province di Tehran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Gilan, Azerbaigian occidentale e orientale, Kordestan e Khorasan Razavi. Ma, nonostante i fermi, il regime continua a non chiarire i contorni oscuri della vicenda. Iran, studentesse avvelenate: il governo annuncia 100 arresti Dal fronte delle autorità Iraniane, infatti, si apprende al momento solo che le forze di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023), il mistero dellesembra restare inviolabile ancora oggi, nonostante il ministero dell’Interno di Teheran abbia annunciato l’arresto di oltre 100 persone per gli attentati chimici avvenuti in tutto il Paese. Lo riferisce l’agenzia di stato Irna, facendo riferimento ad avvelenamenti di “studenti” senza specificarne il sesso. Gli arresti sono avvenuti nelle province di Tehran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Gilan, Azerbaigian occidentale e orientale, Kordestan e Khorasan Razavi. Ma, nonostante i fermi, il regime continua a non chiarire i contorni oscuri della vicenda.: ilannuncia 100 arresti Dal fronte delle autoritàiane, infatti, si apprende al momento solo che le forze di ...

