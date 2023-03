Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Iran | #Ghalenoei nuovo ct della Nazionale di calcio: sostituisce #Queiroz - MondoCalcio81 : Amir Ghalenoei è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell’Iran. Sostituisce Carlos Queiroz ed ha firmato un… - Daniele20052013 : #Calcio. #Iran, c'è il dopo #Queiroz. Il nuovo commissario tecnico è #Ghalenoei - iranteammelli : RT @samanjavadi: Magari non avrà il patentino UEFA Pro, ma di certo al nuovo CT del #TeamMelli il coraggio non manca. Oltre agli scudetti v… - samanjavadi : Magari non avrà il patentino UEFA Pro, ma di certo al nuovo CT del #TeamMelli il coraggio non manca. Oltre agli scu… -

UFFICIALE IRAN, Ghalenoei è il nuovo ct della nazionale Sportitalia

Amir Ghalenoei has been appointed the new head coach of Iran, the country's football federation announced on Sunday. The 59-year-old replaces Carlos Queiroz, who led the country to the last three ...Amir Ghalenoei has been appointed head coach of Iran's national football team, according to the Iranian Football Federation.