Iran, 100 arresti per gli episodi delle studentesse avvelenate (Di lunedì 13 marzo 2023) Giro di vite in Iran nei confronti di 100 persone che, secondo il governo, sarebbero responsabili dei diversi episodi di avvelenamento delle studentesse avvenuti nel Paese a partire da novembre. 13 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Giro di vite innei confronti di 100 persone che, secondo il governo, sarebbero responsabili dei diversidi avvelenamentoavvenuti nel Paese a partire da novembre. 13 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Più di 100 persone sono state arrestate in Iran per i casi di avvelenamento di studentesse - Giambat09149018 : RT @DomPer888: Ma cosa è diventato l'italia 7 studentelli figli di papà che bloccano un sottosegretario e ne parlano i TG nazionali come se… - MaurizioTorchi2 : RT @DomPer888: Ma cosa è diventato l'italia 7 studentelli figli di papà che bloccano un sottosegretario e ne parlano i TG nazionali come se… - Pixelnewspaper : Gli ultimi sviluppi riguardano le università iraniane e gli avvelenamenti di un grande numero di studentesse. Ieri… - TerrinoniL : Più di 100 persone sono state arrestate in Iran per i casi di avvelenamento di studentesse - Il Post -