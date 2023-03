Inzaghi tira in ballo il Napoli | “Lo stanno facendo tutti!”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Simone, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Tra le varie risposte dell’allenatore azzurro, criticato aspramente per la sconfitta contro lo Spezia, non è sfuggita una particolare frase riguardante il. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: Intersicuro: “Lo fanno tutte tranne il!” Ci confrontiamo quotidianamente, dopo ogni match col presidente e coi direttori ci si parla sempre, sia nel bene che nel male. Quando le cose vanno tutto bene, è tutto ok. Con qualche sconfitta sembra vada tutta male. In Italia tutte le squadre tranne unatenendo il livello dell’Inter. Siamo reduci da una sconfitta immeritata, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CapiscerI : @PalGiov @inzaghi_out @marifcinter Tira lo sciacquone che gli hai lasciato un merdone enorme in testa - infoitsport : La forza di Inzaghi. Se tira brutta aria ritrova la sua Inter - SteNeroBlu : Dionisi proprio scemo, ha fatto girare il rigore a Berardi che è quello che li tira meglio, io lo avrei fatto tirar… - Gaber7_striker : @lupoalberto82 @totofaz @Claudinter @MarcoLai_23 @deliux9 Se Lautaro tira in bocca a Dragowski, se Gosens liscia cl… - G_End_Inter11 : @EttoBortolini @wazzaCN Ettore io sono il primo a voler vedere impiccato(calcisticamente) Inzaghi insieme a Zhang,… -

... che dopo ile molla con Davide Nicola, ha deciso di puntare sull'esperienza del portoghese ... In particolare l'Empoli si è distinta per aver espugnato San Siro contro l'Inter di, a pieno ...Eppure è proprio dentro questa stagione in cui non ha mai corso per lo scudetto, e lì sta la vera imperdonabile differenza con l'anno passato, chepuò cercare la forza per aggrapparsi all'...Diktat ae alla squadra: lilui . Inter, lo scippo di Lautaro a Lukaku . Il rigorista dell' Inter, infatti, era ed è Lukaku. Proprio 'Big Rom', il gemello del gol del Toro . Quello ...

La forza di Inzaghi. Se tira brutta aria ritrova la sua Inter ilGiornale.it

Fiato sospeso in casa Inter durante la rifinitura di oggi alla vigilia della sfida in casa del Porto che vedrà i nerazzurri impegnati nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Durante il ...Succede, succede, succede che facciamo un record storico: perdere due a uno subendo un tiro in porta. Il ridicolo oltre all' enorme demerito. Se prima si sosteneva che per tenerlo Inzaghi dovrebbe ...